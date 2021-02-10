Кострома, 10 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Костромской области в 2020 году существенно снизился объём промышленного производства. Об этом со ссылкой на доклад Ростатата о социально — экономическом положении России в прошлом году сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://irao-generation.ru/ Костромская ГРЭС

Объем промпроизводства по сравнению с 2019 годом составил 88,9%, то есть упал на 11,1%. По этому показателю регион оказался худшим в Центральном федеральном округе.

В Костромской области индекс промышленного производства «просел» из-за снижения активности деятельности организаций, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром (падение 31,3% к 2019 году), сбором и утилизацией отходов (падение 7%), обрабатывающие производства также продемонстрировали снижение на 4,9%. Добыча полезных ископаемых в 2020 году в Костромской области, напротив, выросла на 7,5%.

В похожей ситуации оказались Ярославская и Тверская области, где падение составило 3,3% и 3,5%. В целом 14 из 18 субъектов ЦФО показали рост промышленности, в лидерах оказались Владимирская и Тульская области с ростом на 19,3% и 12,4% соответственно.