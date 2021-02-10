Москва, 10 февраля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Принятие законопроекта, предусматривающего повышение штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, не коснётся законопослушных граждан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это законопроект, который прошёл все экспертные стадии обсуждения. Очевидно, что законопослушных граждан этот законопроект, если он станет законом, никоим образом не коснется», — сказал Песков.

По его словам, повышение штрафов коснётся лишь нарушителей закона.