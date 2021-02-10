Москва, 10 февраля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения при организации и проведении митингов и протестных акций, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

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Вводятся повышенные штрафы за нарушение порядка сбора и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, а также за непредставление или несвоевременное представление отчета об их расходовании — до 200 тыс. рублей.

Вводится такое наказание, как общественные работы.

«Это еще одно ограничение статьи Конституции о праве граждан собираться мирно», — отметил депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

Одновременно предусматривается усиление ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов, например, сотрудника полиции или Росгвардии.

В случае принятия закона штраф за это нарушение составит для граждан от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, к нарушителям могут применить административный арест или обязательные работы на срок до 120 часов.

«Действующий штраф не обеспечивает превентивную функцию», — отметил депутат Госдумы Рафаэль Марданшин («Единая Россия»).