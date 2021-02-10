Москва, 10 февраля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин остался доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Безусловно, [Путин] доволен [работой оперштаба], и он сам неоднократно давал высокую оценку этой работе», — сказал Песков.

Он назвал печальной статистику смертности в стране, но подчеркнул, что с этим столкнулась не только Россия, но и весь мир.