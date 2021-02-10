Москва, 10 февраля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушение устойчивости российского сегмента интернета, а также установила наказание за цензуру российских СМИ и граждан IT-платформами, прежде всего зарубежными соцсетями, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM В сети

Так, неисполнение владельцем информационного ресурса, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом будет караться штрафом в размере до 1 млн рублей. Повторное нарушение будет грозить штрафами для граждан в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Кроме того, вводится наказание за обработку персональных данных без согласия гражданина, а также санкции за нарушения в сфере работы с персональными данными.

Также предлагается карать за нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком; за нарушение требований по установке технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, технических средств контроля за соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи требований законодательства, предусматривающего ограничение доступа к информации.

Вводятся штрафы за неисполнение обязанности по использованию в целях выявления в интернете сетевых адресов, соответствующих доменным именам технических и программных средств (в том числе средств связи), функционирующих в соответствии с установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти требованиями, а также национальной системы доменных имен; за нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетями связи общего пользования.