Иркутск, 10 февраля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Отсутствие маркировки послужило причиной, по которой на котельной завода ЖБИ в Иркутске сожгли партию лососевой икры общим весом 2,4 кг. Подробности сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Изъятая икра

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Печь, в которой сжигали икру

Подозрительная продукция (13 контейнеров без указания производителя, даты производства и срока годности) была изъята правоохранительными органами в магазине «Форелька» по улице Подаптечный областного центра в ходе рейда по проверке качества рыбного деликатеса в канун Нового года.

Помимо изъятия и уничтожения продукции, руководство магазина получило штраф в размере 20 тысяч рублей.