Москва, 10 февраля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, дающий возможность гражданам РФ корректировать свои данные на индивидуальном пенсионном лицевом счете, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Уточнить можно будет только сведения о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 г., обратившись в Пенсионный фонд России (ПФР).

В случае выявления несоответствия или несовпадения сведений о трудовой деятельности за периоды работы после 1 января 2002 г. данные включаются с учетом проведения Пенсионным фондом РФ проверки их полноты и достоверности.

По мнению правительства, принятие закона также упростит взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе и позволит гражданам не представлять трудовые книжки и обратиться дистанционно в центры занятости населения для получения пособия по безработице в режиме онлайн.