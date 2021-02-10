Госдума приняла закон о правилах корректировки пенсионных сведений
Москва, 10 февраля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, дающий возможность гражданам РФ корректировать свои данные на индивидуальном пенсионном лицевом счете, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.
Уточнить можно будет только сведения о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 г., обратившись в Пенсионный фонд России (ПФР).
В случае выявления несоответствия или несовпадения сведений о трудовой деятельности за периоды работы после 1 января 2002 г. данные включаются с учетом проведения Пенсионным фондом РФ проверки их полноты и достоверности.
По мнению правительства, принятие закона также упростит взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе и позволит гражданам не представлять трудовые книжки и обратиться дистанционно в центры занятости населения для получения пособия по безработице в режиме онлайн.