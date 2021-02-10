Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Законодательное собрание Петербурга одобрило законопроект о кадетском образовании, передает корреспондент ИА REGNUM. Инициаторами выступили единороссы Константин Чебыкин,Михаил Барышников и Денис Четырбок.

Дарья Драй ИА REGNUM Кронштадтские кадеты во время репетиции парада Победы на Дворцовой площади, фото 2018 года

Документ должен регламентировать управление кадетским образованием в городе и зону ответственности Смольного, правила приема в кадетские классы в обычных школах, чтобы готовить там «к государственной и муниципальной службе, в том числе к военной службе и государственной службе российского казачества».

Ранее юридическое управление Заксобрания дало отрицательный отзыв на проект, усмотрев там коррупциогенные факторы. Депутат Чебыкин обещал устранить все противоречия до второго чтения. Он подчеркнул, что закон необходим, потому что и без него по всему городу уже создаются кадетские классы, с каждым годом их становится всё больше. Он добавил, что проект поможет сократить количество «моральных уродов» в России.

Проект встретил критику со стороны оппозиции. Так, депутат от КПРФ Ирина Иванова заявила, что ее сын окончил Кронштадтский кадетский корпус, она благодарна этому учебному заведению, поэтому уличить ее в заведомо дурном отношении не получится.

Однако она не согласна, что в каждой школе должны быть кадетские классы, не понимает, как это можно организовать и зачем. Но главное, указала депутат, что закон, судя по всему, написан не для этого.

«А для того, чтобы потом эти кадры работали где? Либо чиновниками, либо в Росгвардии, либо в МВД, либо в правоохранительных органах. Вот сущность этого закона. Здесь я буду возражать, иначе давайте кадетские группы будем делать в детских садах или учебных заведениях», — сказала Иванова. На ее взгляд, вместо создания непонятных кадров для правоохранительных органов с младых ногтей нужно поднимать среднее специальное образование в стране.

Ее однопартиец Александр Рассудов тоже напомнил, что Суворовские и Нахимовские училища всегда были специальными, «эксклюзивные» учебные заведения при Минобороны с особой, выверенной программой и подобающим штатом преподавателей, и не следует их девальвировать, чтобы получать «суррогаты и химеры».

«Когда мы это распространяем по всем школам, получим чёрт-те что. Я застал уроки НВП в старших классах, и ничего, кроме скептического отношения к определенным моментам в советской армии, я оттуда не вынес. Разработчики законопроекта сами не понимают, какие же спецдисциплины будут преподавать этим так называемым «школьным кадетам»? Там есть замечательная фраза — «подготовка обучающихся к государственной и муниципальной службе». Это что за дисциплина такая? Как переложить бумажки с огромной скоростью, как большое кресло захватить? Вот что это такое? Не надо думать, что патриотизм воспитывается, исключительно если ты надел погоны. Уважение к Родине воспитывается в семье и никак не связано с кадетством. Или у нас теперь будет какая-то привилегированная каста, которая имеет право любить Родину так, как надо? Знаете, есть хорошая поговорка: когда государству выгодно, оно называет себя «родиной». Давайте не будем играть в эту игру», — заявил Рассудов.

Он также не понял, зачем в проекте говорится о казачестве, так как Петербург стоит не на Дону и не на Волге. Аналогичное мнение ранее высказал даже Михаил Барышников, один из авторов законопроекта.

Заметим, в ответ на это спикер, единоросс Вячеслав Макаров остановил выступления депутатов, взял слово и сообщил всем присутствующим, что окончил Суворовское училище в один год с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером Юрием Борисовым, и это «особая категория людей» и «особая каста», а теперь великие традиции Суворовских училищ утрачены.

В результате за документ проголосовал 41 депутат, четверо выступили против.