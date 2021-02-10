Тандынский район, Тыва, 10 февраля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Государственные инспекторы в Туве выявили накопления мусора на территории памятника природы озера Дус-Холь и по дороге к нему. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Нередко население республики, которое едет на наше прекрасное озеро Дус-Холь, выкидывает свой мусор вдоль трассы М-54 в сторону Тандинского кожууна и в самом озере», — отметили в ведомстве.

В результате на контейнерных площадках образуются горы мусора, которые потом могут разноситься по прилегающей территории.

Сотрудники Минприроды вместе с работниками администрации Тандинского района убрали территорию природного памятника от мусора. Кроме того, гражданам напомнили о штрафе за несоблюдение требований природоохранного законодательства.