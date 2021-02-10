Киев, 10 февраля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, а не доверяют — 58%. Об этом сообщила пресс-служба социологической группы «Рейтинг» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные 10 февраля на официальном сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Следом за Зеленским идёт мэр Киева Виталий Кличко. Ему доверяют 34% опрошенных, а не доверяют — 54%. На третьем месте находится бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман с балансом доверия и недоверия 32% и 58% соответственно. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков занимает четвёртое место с результатами 26% доверия и 37% недоверия.

Опрос проводился с 6 по 8 февраля 2021 года. Всего было опрошено 2,5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Отметим, ранее социологический Центр Разумкова назвал спикера Рады политиком с наиболее высоким уровнем доверия в украинском обществе.

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Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация, что Зеленский разрабатывает план по отстранению Разумкова, поскольку тот ведёт себя слишком независимо.