Ярославль, 10 февраля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 году снизился объём промышленного производства. Об этом сообщает Росстат. Объём промпроизводства по сравнению с 2019 годом составил 96,7%, то есть снизился на 3,3%.

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По этому показателю регион вошёл в тройку худших в Центральном федеральном округе. Хуже ситуация обстоит только в Костромской и Тверской областях. В целом в ЦФО промышленность выросла на 5,2%. Например, Тульская область показала рост на 12,4%, Владимирская — на 19,3%.

Провальным для ярославской промышленности оказалось второе полугодие и особенно декабрь. Интересно, что по итогам первого полугодия в регионе наблюдался рост.

Несколько лучше обстоят дела в сельском хозяйстве. Объём производства сельхозпродукции составил 99%, то есть упал на 1% по сравнению с 2019 годом. В Центральном федеральном округе этот показатель составил 103,7%. Хуже Ярославской области в ЦФО только всё та же Тверская область, а также Смоленская область и Москва.

Вниз Ярославскую область тянет растениеводство (95% по сравнению с 2019 годом). Несмотря на громкие заявления о создании «картофельного кластера» производство картофеля составило лишь 86,6%. Зерна собрали 90,8%, а овощей — 82,9%.

Традиционно регион выручило животноводство, где рост продукции составил 100,8%. На 3,2% выросло производство молока, на 1,9% — яиц.