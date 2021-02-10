Москва, 10 февраля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Защита русского языка является одним из приоритетов в работе Министерства иностранных дел (МИД) РФ. Об этом 10 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, обращаясь к сотрудникам МИД по случаю профессионального праздника.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

По мнению главы правительства, в фокусе внимания российского внешнеполитического ведомства должны находиться защита прав и интересов соотечественников за рубежом, а также защита русского языка.

Кроме того, дипломатам нужно заниматься популяризацией российской культуры, а также развитием международного обмена в гуманитарной, научной и спортивной сфере.

Ключевым приоритетом МИД РФ Мишустин считает формирование и развитие евразийского партнёрства.