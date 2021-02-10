Москва, 10 февраля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) существенно возросли по итогам 2020 года. Об этом 10 февраля заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба, ФНС

«Налог на доходы физических лиц у нас вырос в поступлениях на 7,5%. То есть это достаточно серьёзный рост. Мы это связываем, безусловно, с теми мерами поддержки, которые по поручению президента реализовывалось правительством», — заявил Егоров.

«Мы видим, что основные меры поддержки были направлены на поддержание заработной платы, и это мы увидели как в тех показателях поступлений, так и расширения налоговой базы за счёт включения туда новых субъектов, уплачивающих как агенты налог на доходы физических лиц», — пояснил он.