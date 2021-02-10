Москва, 10 февраля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Собираемость налогов в кризисном 2020 году в России оказалась не такой, какой её ожидали в налоговой службе. Об этом 10 февраля заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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«Многие налоги повели себя даже не так, как мы ожидали. В частности, налог на добавленную стоимость (НДС) вышел с теми же, по сути, показателями, даже с небольшим ростом по отношению к 2019 году», — заявил Егоров.

«То есть сегодня этот налог, который ведёт себя стабильно, на который мы можем положиться в рамках реализации налоговой политики», — указал он.