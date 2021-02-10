Верхняя Пышма, Свердловская область, 10 февраля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Московский кредитный банк (МКБ) заключил с ОАО «УГМК» соглашение, предусматривающее возможность финансирования реализации ESG-мероприятий горно-металлургической компании.

Пресс-служба УГМК

Кредитные ресурсы могут быть направлены на поддержание экологических инициатив УГМК в регионах присутствия производственных активов.

«С момента своего образования УГМК ведет постоянную работу по реализации различных ESG мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки в регионах присутствия, а также на решение социальных вопросов. За последние 10 лет предприятия УГМК снизили объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 25%. Доля оборотного водоснабжения предприятий УГМК достигла 85%. Суммарные затраты на природоохранные мероприятия за последние 10 лет составили более 30 млрд рублей», — прокомментировал Андрей Козицын, генеральный директор ОАО «УГМК». — Нам приятно, что наши партнеры разделяют наши цели и активно внедряют инструменты, способствующие их достижению».

Пресс-служба УГМК

»Содействие повышению устойчивости бизнеса наших клиентов и формирование ответственного отношения к окружающей среде является частью ESG-стратегии МКБ. Проекты, которые могут оказывать положительное влияние на окружающую среду, реализуются банком в приоритетном порядке, в том числе на льготных условиях», — прокомментировал Александр Казначеев, заместитель председателя правления МКБ.

Справочно:

МКБ входит в ТОП-5 самых прогрессивных российских банков в направлении устойчивого развития согласно обзору WWF, Европейского Университета в Санкт-Петербурге и Аналитического центра Национальное Рейтинговое Агентство, 2020 г. МКБ — первый российский банк с ESG-рейтингом BBB[esg] от рейтингового агентства RAEX Europe. Банк также занял первое место среди банков в ESG-рэнкинге RAEX Europe, опубликованном в январе 2021 года.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) — российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. Помимо этого, предприятия УГМК производят свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, другие виды попутной продукции. Основу компании составляет замкнутая технологическая цепочка по меди: от добычи сырья до производства готовой продукции на её основе (медная катанка, прокат, кабельно-проводниковые изделия, теплообменники).

В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).