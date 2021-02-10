Кострома, 10 февраля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В городе Солигаличе Костромской области инспектор ДПС Дмитрий Куликов и местный житель Ян Куликов спасли двух детей и пожилого мужчину из горящего дома, сообщает управление МВД по региону.

МВД по Костромской области Пожар в Солигаличе

Пожар в двухэтажном деревянном доме случился 7 февраля 2021 года. Очагом стала квартира дома, где находилась её хозяйка и пришедшая к ней в гости знакомая. Пламя распространилось по подъездам, в результате чего в одной из квартир на первом этаже оказались заблокированы двое детей 2 и 5 лет, находившиеся вместе с дедушкой.

В это время рядом с местом ЧП проезжал инспектор ДПС, у него был выходной день. Заметив дым, офицер изменил маршрут и подъехал к горящему зданию. От собравшихся на месте происшествия людей мужчина узнал, что на первом этаже находятся дети и пожилой инвалид.

Дмитрий Куликов вместе с подоспевшим на помощь мужчиной Яном Куликовым, оказавшимся его однофамильцем, начали эвакуировать жильцов.

Ян через окно проник в квартиру и, завернув детей в одеяло, передал Дмитрию. Таким же способом мужчины помогли выбраться на улицу пенсионеру, — говорится в сообщении МВД.

Инспектор ДПС и помогавший ему мужчина не пострадали. Однако, в результате пожара погибла женщина, находившаяся в квартире, где началось возгорание. Пламя полностью уничтожило дом — тринадцать человек, живших в нем, остались без крыши над головой. В настоящее время районные власти определили погорельцев во временное жилье. По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.