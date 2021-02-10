Москва, 10 февраля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Москве ожидают, что администрация нового президента США Джо Байдена определит свой курс по отношению к России в течение месяца. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Я думаю, что где-то в течение, наверное, текущего месяца эти акценты должны быть не только расставлены, но и они должны начать их воплощать», — заявила она в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Также официальный представитель российского МИД напомнила, что на данный момент были проведены только телефонные разговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, а также между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мне кажется, пока идет формирование не только команды, но и подходов. Пока еще по ключевым вопросам, по крайней мере, международной повестки эти подходы не анонсировались», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада делают попытки сделать Россию «послушной» страной и удобной территорией для того, чтобы продвигать собственные интересы.