Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ночью была зарегистрирована самая низкая температура воздуха за зиму, при этом горожане с ночи наблюдают интересное явление — город на Неве заволокло туманом. Как рассказал ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, то, что 10 февраля наблюдают петербуржцы, — действительно редкое явление.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в тумане

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По его словам, тёплая вода в устье Невы парит при морозе. А он настолько сильный, что образовавшийся туман выносит на город. «Гущина» тумана 10 февраля — явление очень редкое.

«Парит открытая часть, там где нет льда — устье Невы и Невская губа. Это из-за разницы температур — температура воды 0 градусов, а воздуха минус 20 градусов. Сегодня туман мощный, это редко бывает», — уточнил главный синоптик.

Также Александр Колесов сообщил, что сильные морозы сохранятся в Петербурге еще несколько дней. Температура минус 20 градусов продержится до ближайших выходных дней, и только с воскресенья, 14 февраля, ожидается незначительное повышение температуры воздуха.

«Февраль практически весь холодный, рассчитывать на раннюю весну не стоит», — подытожил он.