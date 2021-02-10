Заксобрание Петербурга отказалось обсуждать либерализацию выборных законов
Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Единороссы в петербургском Законодательном собрании заблокировали обсуждение проекта постановления об изменении выборного законодательства, передает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Федеральную инициативу предложила фракция «Справедливой России». Её депутаты считают нужным отменить запрет на участие в выборах тем, кто осужден по статье 212.1 УК РФ, о неоднократном нарушении правил проведения митингов, применение которой не раз критиковал Конституционный суд РФ.
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«Эсеры» также предложили вернуть старый уровень — в 10% — допустимого брака в подписях избирателей, которые должны собирать самовыдвиженцы и непредставленные в парламенте партии, сейчас эта планка находится на уровне 5%, что усложняет прохождение проверки.
«Самое главное, от чего нужно сейчас избавиться нашей стране, — от того, что те лица, которых задерживают якобы за незаконные митинги и демонстрации, исключены из субъектов избирательного законодательства. Мы хотим отменить этот запрет, чтобы привлечение к ответственности за митинги не было бы карательной дубинкой в руках определенных политических сил, которые хотят не допустить оппозицию к выборам», — сказал лидер фракции «СР» в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев.
Однако большинство ЗакСа отказалось даже обсуждать этот проект, его не внесли в повестку дня.