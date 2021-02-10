Ярославль, 10 февраля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Ярославской области процент рек и озёр с «очень загрязнённой» водой вырос с 85% в 2019 до 91% в 2020 году. Об этом сообщает Ярославский центр по гидрометеорологии и охране окружающей среды. В 2018 году «очень загрязнены» были лишь 57% водных объектов.

Река

Оставшиеся 9% распределились так: 4,5% водоёмов имеют «загрязнённую» воду, 4,5% — «условно чистую».

Стоит отметить, что речь идёт вовсе не о всех реках и озерах региона, а лишь о тех, где регулярно отбираются пробы для исследований. Причём делается это в конкретном месте.

Это реки Корожечна (Сумы) — очень загрязненная, Юхоть (Большое село) — очень загрязненная, Черемуха (Рыбинск) — очень загрязненная, Кострома (Исады) — очень загрязненная, Трубеж (Переславль-Залесский) — загрязненная, Ить (Нестерово) — очень загрязненная, Которосль (Гаврилов-Ям) — очень загрязненная, Которосль (Ярославль) — очень загрязненная, Соть (Верхний Жар) — очень загрязненная, Ухра (Клочково) — очень загрязненная, Сить (Правдино) — очень загрязненная, озеро Неро (Ростов) — очень загрязненная, озеро Плещеево (Переславль-Залесский) — условно чистая. Также очень загрязнённая вода в главных водоёмах региона — Рыбинском и Горьковском водохранилищах.

Зато состояние атмосферного воздуха в регионе хорошее. По результатам мониторинга случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на государственной сети наблюдений на территории Ярославской области в 2020 году не наблюдалось.