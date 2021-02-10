Москва, 10 февраля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Временная комиссия Совфеда по информационной политике подготовит поправки в законодательство для предотвращения использования соцсетей для мобилизации граждан на противоправные действия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, такое поручение комиссии дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

World Economic Forum Annual Meeting Davos 2007 Валентина Матвиенко

«Подготовьте предложения, где надо и в чем донастроить наше законодательство», — заявила Матвиенко.

По словам главы комиссии члена Совфеда Алексея Пушкова, предлагается система штрафов, а также санкции вплоть до возможной временной или постоянной блокировки интернет-платформ в случае, если будут злостные нарушения российского законодательства.

«Были случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности, то есть они выступали не просто пассивными носителями, но и использовали технологии приоритизации, навязывания пользователям недостоверного контента, персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах российских граждан целенаправленно использовались для манипуляции их сознанием в целях их мобилизации на радикальные действия», — заявил Пушков.

Комиссия пришла к выводу, что «некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств», отметил сенатор.