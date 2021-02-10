Москва, 10 февраля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Оптимизм финансовых рынков приводит к повышению цен рисковых активов в предположениях о росте экономики в мире в ближайшее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Это способствует и подорожанию нефти. Дополнительным фактором для него выступило сокращение запасов в США на 3,5 млн баррелей, по данным института API, хотя прогнозировалось увеличение на 1,3 млн баррелей.

Баррель Brent по цене находится на рубежах $61 — максимумах с «доковидного» января 2020 года. Данные обстоятельства поддерживают и рубль, доллар к нему опустился ниже 74 руб.

Однако, с другой стороны, 10 февраля против российской валюты выступает усиление санкционной риторики. Накануне Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, аннонсировал в Европарламенте обсуждение новых санкций, по итогам его визита в Россию 4−6 февраля.

Сегодня в течение дня для рынка важными будут официальные данные о запасах нефти в США от минэнерго, сведения об инфляции в США в январе, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Ралли нефти может приостановиться, поскольку достигнуты высокие уровни цен. Воздействие на рубль могут оказать и итоги размещения Минфином РФ новых траншей ОФЗ.

Наиболее вероятный диапазон колебаний курса может составить 73,70−74,20 руб./доллар», — считает эксперт.

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