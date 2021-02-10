Баррель или Боррель: что важнее для рубля?
Москва, 10 февраля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Оптимизм финансовых рынков приводит к повышению цен рисковых активов в предположениях о росте экономики в мире в ближайшее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Иван Шилов ИА REGNUM
Рубль
«Это способствует и подорожанию нефти. Дополнительным фактором для него выступило сокращение запасов в США на 3,5 млн баррелей, по данным института API, хотя прогнозировалось увеличение на 1,3 млн баррелей.
Баррель Brent по цене находится на рубежах $61 — максимумах с «доковидного» января 2020 года. Данные обстоятельства поддерживают и рубль, доллар к нему опустился ниже 74 руб.
Однако, с другой стороны, 10 февраля против российской валюты выступает усиление санкционной риторики. Накануне Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, аннонсировал в Европарламенте обсуждение новых санкций, по итогам его визита в Россию 4−6 февраля.
Сегодня в течение дня для рынка важными будут официальные данные о запасах нефти в США от минэнерго, сведения об инфляции в США в январе, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.
Ралли нефти может приостановиться, поскольку достигнуты высокие уровни цен. Воздействие на рубль могут оказать и итоги размещения Минфином РФ новых траншей ОФЗ.
Наиболее вероятный диапазон колебаний курса может составить 73,70−74,20 руб./доллар», — считает эксперт.
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