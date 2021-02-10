Посёлок Парголово, Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В поселке Парголово на севере Санкт-Петербурга по повышенному номеру сложности пожарные тушат загоревшиеся производственный цех и склад. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Группа «Вконтакте» «ДТП и ЧП СПб» В Петербурге загорелись производственный цех и склад

Сообщение о возгорании на Выборгском шоссе, 232 поступило на пульт дежурного в 10:00 часов утра 10 февраля. Первый пожарный расчет прибыл на место уже в 10:10, а в 10:14 ранг пожара был повышен до номера 2.

«Горит производственный цех со складом, — отметили в ведомстве. — Размеры здания 15×100 м и высотой 8 м, горит по всей площади. Есть угроза распространения на соседнее административное здание».

Как уточнили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб» в соцсети, в Парголово горит склад древесины.