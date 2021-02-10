В Госдуме отреагировали на импичмент Трампу
Москва, 10 февраля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Госдуме осудили трансформацию использования конституции США в рамках политических процессов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
Как сообщало ИА REGNUM, сенат США признал процесс по импичменту экс-президенту Дональду Трампу конституционным.
«Для американского истеблишмента конституция США превратилась в политическое меню, из которого выбирается то, что по вкусу в данный момент», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
К процессу импичмента привели беспорядки в Вашингтоне в январе 2021 года.