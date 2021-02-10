Москва, 10 февраля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Госдуме осудили трансформацию использования конституции США в рамках политических процессов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщало ИА REGNUM, сенат США признал процесс по импичменту экс-президенту Дональду Трампу конституционным.

«Для американского истеблишмента конституция США превратилась в политическое меню, из которого выбирается то, что по вкусу в данный момент», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

К процессу импичмента привели беспорядки в Вашингтоне в январе 2021 года.