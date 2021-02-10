Москва, 10 февраля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В 2021 году на сдачу Единого государственного экзамена и выпускных экзаменов зарегистрировались 795 тысяч человек по всей России. Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Формирование базы завершено, все заявления участников приняты. На сегодняшний момент у нас 795 тысяч заявлений, включая выпускников текущего года и выпускников прошлых лет», — сказал Музаев.

По его словам, выпускники получат время на принятие решения о сдаче выпускных экзаменов вместо ЕГЭ до середины мая 2021 года.