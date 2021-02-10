Ярославский губернатор открыл новое ковид-отделение
Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 февраля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил новое отделение для оказания помощи пациентам с COVID-19 в Переславле. Оно во второй половине февраля откроется в Переславской центральной районной больнице. Здесь завершился ремонт, выполненный на средства благотворителей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Переславской ЦРБ не было своего инфекционного отделения. После начала пандемии власти региона взялись за решение этого вопроса. Инфекционные койки решено было разместить в бывшем детском отделении больницы. На ремонт из внебюджетных источников (в региональном правительстве их не раскрывают) было выделено 23 млн рублей.
Губернатор пообещал Переславской ЦРБ новые финансовые вливания.
В новом отделении более 40 мест. Первые пациенты смогут заехать после завершения всех необходимых документальных процедур. Первоначально ремонт планировалось завершить в декабре. Сейчас число пациентов с коронавирусом в больницах региона сокращается, но и после завершения пандемии новые помещения будут востребованы.