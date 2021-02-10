Москва, 10 февраля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В 2020 году российские автолюбители стали чаще покупать автозапчасти и обращаться в автосервис. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Авито Авто».

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Отмечается, что в прошлом году спрос на автозапчасти вырос на 24,9% по сравнению с 2019 годом. Также автовладельцы стали чаще обращаться в автосервисы с целью ремонта своих машин. За год число обращений в автосервисы выросло на 73%.

Такой большой рост на автокомплектующие отчасти объясняется экономическим кризисом и, как следствие, переориентацией покупателей на вторичный авторынок.

При этом предложения по продаже автодеталей также растут. По итогам прошедшего года их рост составил 16,1%. А вот предложения по ремонту машин в 2020 году выросли на 28,9%.

Чаще всего российские автолюбители пользуются услугами по ремонту моторов, автоэлектрики и ремонту кузова.

Напомним, по данным Росстата, в 2020 году российские заводы выпустили 1 259 000 легковых машин, что на 17,5% меньше, чем в 2019 году.

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