Екатеринбург, 10 февраля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Инаугурация нового главы Екатеринбурга Алексея Орлова пройдёт без участия прессы, сообщают журналисты.

Екатеринбург.рф Алексей Орлов

Как передаёт ЕАН со ссылкой на источник в мэрии, церемония пройдёт 10 февраля в 17:00 по местному времени. Участие в инаугурации примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Мероприятие решили сделать закрытым для СМИ. Ограничения вызваны пандемией COVID-19, сообщает источник издания.

Позже в пресс-службе мэрии сообщили журналистам, что по итогу инаугурации будет проведён брифинг.

Как сообщало ИА REGNUM, нового мэра избрали 9 декабря на заседании городской думы.