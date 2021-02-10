Москва, 10 февраля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Биткоин остается скорее спекулятивным активом со всеми вытекающими из этого рисками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию об очередном росте курса этой криптовалюты.

Pxhere.com Биткоин

«Чем выше забирается биткоин в своих котировках, тем амбициозней и реалистичней кажутся самые дикие прогнозы в 100−250 тысяч за один биткоин, — сказал Ордов. — А эйфория — обратная сторона истерики. Эйфория на фондовых рынках уже перестала удивлять рациональных инвесторов. Многие следуют принципу Харуки Мураками: «Пока звучит музыка — продолжай танцевать». Когда к танцам в криптовалюте присоединяются такие люди, как Илон Маск, создающие деньги из мечты, то можно поверить в любые котировки биткоина. Вертолетные деньги и хайповые криптопроекты привели к рекордной сумме капитализации криптовалют в 1,3 трлн долларов».

Как пояснил Ордов, прошлая негативная динамика курса биткоина была связана с озабоченностью регуляторов, но сейчас этого не наблюдается.

«Можно ли назвать рост биткоина органичным и связанным с развитием криптоиндустрии? Скорее всего нет. Биткоин остается скорее спекулятивным активом со всеми вытекающими из этого рисками. В мировом тотализаторе биткоин пока остается золотой лошадкой, но в любой момент может превратиться в белогривую лошадку из детской песенки про облака», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс криптовалюты биткоин увеличился на 3,7%, в пике достигая 48,168 тысяч долларов.