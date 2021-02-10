Рен, Франция, 10 февраля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Во французском регионе Бретань ограничено автомобильное движение из-за аномальных заморозков, снегопада и града. Об этом сообщили в префектуре департамента Финистер в среду, 10 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Уточняется, что меры касаются только тяжелых транспортных средств весом более 7,5 тонн. На нескольких автодорогах ограничение скорости было снижено до 20 км/ч и запрещены обгоны.

«Автомобилисты должны сейчас ездить как можно аккуратнее. Я рекомендую им адаптироваться к этим погодным условиям, снизить скорость и быть максимально осторожными», — заявил субпрефект Финистера Орельен Адам в интервью France Info.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в шести французских департаментах был введен режим «оранжевой угрозы» из-за возможных аномальных морозов, снега и града.