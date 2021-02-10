Чебоксары, 10 февраля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Чувашию после оттепели и капели нагрянули морозы, которые сменят снегопады. При этом холода подарили чебоксарцам возможность наблюдать за необычным явлением — гало, которое называют ещё вторым солнцем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Гало в Чебоксарах

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Гало называют оптическую иллюзию, когда вокруг солнца образуется светящееся радужное кольцо. Причиной в морозы является отражённый ледяными кристаллами свет. Одним из видов гало является паргелий (в переводе с древнегреческого — ложное солнце).

ИА REGNUM Морозам в Чувашии предшествовала оттепель

Автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечает, что гало также называют вторым солнцем, третьей радугой. Облачным фоном для этого явления в Чувашии стал южный циклон, благодаря которому сегодня, 10 февраля, начались снегопады. По предварительным данным, сугробы вырастут на 3−4 сантиметра, при этом в республике потеплеет.

ИА REGNUM Гало иногда называют вторым солнцем

ИА REGNUM Радуга вокруг солнца

Напомним, новая волна снегопадов прогнозируется 12—14 февраля. По предварительным данным, может выпасть месячная норма. По расчётам, морозы могут вернуться на следующей неделе.