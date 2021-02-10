Гало в Чебоксарах: фоторепортаж
Чебоксары, 10 февраля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Чувашию после оттепели и капели нагрянули морозы, которые сменят снегопады. При этом холода подарили чебоксарцам возможность наблюдать за необычным явлением — гало, которое называют ещё вторым солнцем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Гало называют оптическую иллюзию, когда вокруг солнца образуется светящееся радужное кольцо. Причиной в морозы является отражённый ледяными кристаллами свет. Одним из видов гало является паргелий (в переводе с древнегреческого — ложное солнце).
Автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечает, что гало также называют вторым солнцем, третьей радугой. Облачным фоном для этого явления в Чувашии стал южный циклон, благодаря которому сегодня, 10 февраля, начались снегопады. По предварительным данным, сугробы вырастут на 3−4 сантиметра, при этом в республике потеплеет.
Напомним, новая волна снегопадов прогнозируется 12—14 февраля. По предварительным данным, может выпасть месячная норма. По расчётам, морозы могут вернуться на следующей неделе.