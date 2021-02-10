Тюмень, 10 февраля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Начальником управления Росгвардии по ХМАО назначен полковник полиции Евгений Симаков. Ранее от занимал аналогичную должность в тюменской области. сообщает региональное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков

Евгений Симаков возглавлял управление Росгвардии по Тюменской области с 2016 года.

Его сменит Евгений Федоткин, который ранее руководил управлением Росгвардии по ХМАО.