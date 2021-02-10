Кемерово, 10 февраля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Парламент Кемеровской области готовит новую федеральную законодательную инициативу — об ответственности хозяев «кусачих» собак. Кузбасские депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ и установить для владельцев питомцев за причинение легкого вреда здоровью штраф до 5 тысяч рублей, за вред здоровью средней тяжести — штраф до 25 тысяч рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выгул собак

«Новости об укусах домашними собаками на улицах детей, женщин и пожилых людей встречаются, к сожалению, нередко. При этом хозяева питомцев за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью достаточную ответственность не несут», — прокомментировал председатель Заксобрания Кузбасса Вячеслав Петров.

В настоящее время уголовная или административная ответственность следует только если животное причинило тяжкий вред здоровью или вред, который привёл к смерти.