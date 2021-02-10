Ангарск, Иркутская область, 10 февраля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Ангарске (Иркутская область) сегодня, 10 февраля, загорелся трамвай, следовавший по маршруту №6.

Цитата из видео Трамвай, охваченный пламенем, в Ангарске

Судя по видеокадрам, опубликованным местной газетой «Время» в Instagram, ЧС случилось между 11-м и 12-м микрорайонами.

https://www.instagram.com/p/CLGFMgzpO2E/

По данным спасателей, на тот момент в трамвае находились 25 пассажиров, и водитель успела их выпустить, но сама пострадала и была госпитализирована.