Владивосток, 10 февраля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Генеральное консульство США во Владивостоке может закрыться к середине весны текущего года. Об этом 10 февраля рассказал представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, его слова приводит пресс-служба правительства Приморского края.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

Как рассказал представитель МИД РФ, решение о закрытии американского генконсульства во Владивостоке было принято Госдепом США в одностороннем порядке, и оно может быть реализовано уже к середине весны текущего года.

«От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит», — добавил дипломат.

При этом Броварец отметил, что такое решение не согласуется с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморья с партнерами из-за рубежа.

Отметим, решение о закрытии генконсульства США во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге было принято Майком Помпео, который на тот момент был американским госсекретарем, в декабре минувшего года.