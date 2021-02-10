Росатом подал многомиллионный иск к предприятию из своего дивизиона
Москва, 10 февраля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. «Росатом» подал многомиллионный иск к государственному предприятию «РАДОН», которое входит в дивизион госкорпорации. Заявление пока арбитраж Москвы не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.
Претензии госкорпорации получены судом 9 февраля 2021 года. Ответчиком выступает ФГУП «Объединённый эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» («РАДОН»). Сумма исковых требований — 40 486 661,47 рубля, но детали пока неизвестны.
В июле 2019 года «Росатом» частично выиграл финансовый спор с ФГУП, взыскав 2 млн рублей неустойки по контракту от 2018 года.
Напомним, «РАДОН» в феврале 2021 года попал в медиаповестку после объявления госкорпорацией «Росатом» тендера на разработку документации для последующего строительства комплекса по переработке радиоактивных отходов. Строить комплекс будут на территории ФГУП.
Госпредприятие специализируется на обращении с радиоактивными отходами средней и низкой активности. Оно ведёт свою историю с 1960 года, а в 2013 году передано в дивизион Росатома.