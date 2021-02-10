Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Петербурге за 9 февраля с COVID-19 и подозрением на него госпитализирован 251 человек. Это почти на 27% меньше, чем в начале предыдущей недели, и примерно в пять раз меньше, чем госпитализировали за сутки на пике эпидемии, в декабре 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница Святого Георгия в Петербурге, одна из первых начавшая лечить пациентов с COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

«Текущий уровень госпитализаций соответствует уровню, который наблюдался в середине июля 2020 года при снижении первой волны», — констатировали в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

Там отметили, что снижаются все индикаторы эпидемического процесса — количество зарегистрированных случаев COVID-19, активных больных и число суточных госпитализаций. При этом показатели выздоровления растут.

В связи с сокращением объема госпитализаций вдвое сокращен коечный фонд для приема пациентов с COVID-19 во временном госпитале на базе пансионата «Заря» в Репино (Курортный район Санкт-Петербурга). Для инфекционных больных там оставили 300 коек.