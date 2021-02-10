Барнаул, 10 февраля, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Вопрос о шансах на регистрацию российской вакцины в Евросоюзе не поддается прогнозу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). При этом он подчеркнул:

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Несмотря на признание «Спутник V» международным научным сообществом, нельзя сбрасывать со счетов соображения политического характера, которые подчас довлеют даже над перспективами медицинского и экономического плана. Регистрация российской вакцины откроет для нее огромный рынок Европы, а в последующем — и других частей света.

В этой связи помимо экономической конкуренции с зарубежными фармкомпаниями закономерно на первый план выступят вопросы геополитики, а именно — перераспределения сфер влияния между мировыми державами.

Поэтому, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что регистрации вакцина, учитывая благосклонное отношение международного научного сообщества, безусловно, достойна и будет зарегистрирована, если не появятся противодействия политического характера».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о подаче заявки в Европейское агентство по лекарственным средствам на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» заявил Российский фонд прямых инвестиций. Она была подана еще 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review).