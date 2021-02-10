Москва, 10 февраля, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Слова, содержащие критику, которые позволил себе спикер Госдумы Вячеслав Володин после того, как глава Минэкономразвития Максим Решетников употребил в своей речи словосочетание «площадка Госдумы», иронично прокомментировал в своём телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Мы ни в коем случае не подряжаемся отмазывать очередного министра, скажем только, что огромная часть вины за ситуацию в экономике лежит как раз на Госдуме. И кстати, господин Решетников, разговаривать с собой в таком тоне нельзя позволять никому. Если, конечно, у Вас гордость есть.

Нас интересует другое: как «отставший от жизни» Володин будет разговаривать с продвинутым премьером Мишустиным?

Мишустин:

— Например, Big Data.

Володин:

— Вы нам про свои бигдаты бросьте. Даты, они в календаре».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за слово «площадка» применительно к Государственной думе. Он выступил против «упрощенчества» и дал понять, что в Госдуме оценили «модные словечки» министра.

«Если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста», — предложил Володин Решетникову.

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