Челябинск, 10 февраля, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Челябинский завод автомобильных надстроек». Исковое заявление пока судом не принято и слушания не назначены, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу

Истцом в деле выступает Мария Лушникова. Исковое заявление поступило 9 февраля 2021 года. Сумма заявленного долга составляет 4 599 989,01 рубля. В качестве арбитражного управляющего предложен член союза арбитражных управляющих «Северная столица».

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик учрежден в декабре 2015 года. Его уставный капитал — 500 тыс. рублей. Директор и единственный владелец — Виталий Башмаков.

На сайте компании уточняется, что она производит автофургоны для любых целей.