Ханты-Мансийск, 10 февраля, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Югру покидает начальник управления Росгвардии по ХМАО Евгений Федоткин. Он переведён на вышестоящую должность в Тюмень, сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба управления Росгвардии по ХМАО Евгений Федоткин

Евгений Федоткин родился 13 июля 1972 года в Алтайском крае. В 1992 году с отличием окончил Ачинское военное авиационное училище, в 2003 году — Тюменский юридический институт МВД России. В 2007 году Федоткин с отличием окончил курс в Российской академии государственной службы при президенте РФ. В 2020 году прошёл обучение в Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Евгений Федоткин руководил управлением Росгвардии по ХМАО с 2016 года. Нового начальника управления представят 11 февраля 2021 года.