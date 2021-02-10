Горно-Алтайск, 10 февраля, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Деревянное двухэтажное здание вечерней школы загорелось утром 10 февраля в центре Горно-Алтайска (Республика Алтай) на улице Бориса Головина. По словам очевидцев, густой дым от пожара видно издалека.

Скриншот с vk.com Пожар в вечерней школе Горно-Алтайска, трансляция Сергея Кухтуекова

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, сообщение о пожаре поступило в 05:15 (мск). Из здания сразу были эвакуированы 102 человека, в том числе 80 детей.

Три человека были эвакуированы звеньями газодымозащитной службы. Эвакуированные размещены в музее, который находится рядом.

Угрозы распространения огня нет, уточнили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар тушат 24 человека, применяется шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли в результате пожара в частном жилом доме в Сыктывкаре.

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