Москва, 10 февраля, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Приоритетной задачей России во внешней политике по-прежнему является углубление евразийской интеграции и её сопряжение с другими региональными интеграционными процессами, говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина, адресованном 10 февраля сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел по случаю Дня дипломатического работника.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

Глава государства высоко оценил результаты работы внешнеполитического ведомства и констатировал, что России удалось добиться «стабилизации ситуации в ряде «горячих точек», обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнёров», включая государства ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС.

«В весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах. Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции и её сопряжение с другими региональными интеграционными процессами. И, конечно, следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве», — говорится в поздравлении.