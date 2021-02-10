Москва, 10 февраля, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил по случаю Дня дипломатического работника, поздравил коллег с праздником и назвал главные задачи дипломатической службы. Текст его поздравления 10 февраля распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

К числу приоритетных задач министерства Лавров отнёс создание условий во внешней политике для поступательного социально-экономического развития России, поддержание стратегического равновесия в мировых делах, безопасности и стабильности.

«Сейчас на повестке дня дальнейшая работа над комплексным обустройством «евразийского дома», гармонизацией развивающихся на нашем континентальном пространстве интеграционных процессов», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров отметил также, что Россия является одним из ключевых гарантов многополярного мироустройства, формирующегося на принципах справедливости и демократии.

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