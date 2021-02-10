Москва, 10 февраля, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 15 марта 2021 года рассмотрит финансовый иск к АО «Российская самолётостроительная корпорация «МИГ», которое является частью дивизиона «Объединённой авиастроительной корпорации» («ОАК»). Истцом является торговая компания из Москвы, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Исковое заявление от ООО «Объединённая логистическая компания», учрежденного для оптовой торговли ручным инструментом, поступило в суд 19 января 2021 года, 25 января дело принял судья Козловский. Сумма претензий составляет 12 114 915,74 рубля.

Помимо этого иска, претензии к «МИГ» имеет АО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О. В. Успенского, требующее выплаты 5 млн рублей. Это дело рассмотрят 16 февраля.