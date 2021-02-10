Москва, 10 февраля, 2021, 03:00 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск МЧС России к столичной компании — ООО «Вира». Заявление пока не принято судом, дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Исковое заявление от министерства поступило в суд 9 февраля 2021 года. Сумма требований составляет 15 729 672,59 рубля. Детали спора пока неизвестны.

Между тем в 2019 году МЧС уже обращалось с иском к компании, требуя взыскания неотработанного аванса в размере 11 808 931,05 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами — более 1,23 млн рублей и свыше 389 тыс. рублей неустойки, а также штраф — 1,9 млн рублей. В основе спора лежал контракт, заключённый в 2018 году на поставку многоцелевого двухзвенного снегоболотохода. Цена контракта составила — более 39,36 млн рублей. В удовлетворении иска было отказано, но в то же время министерство в одностороннем порядке расторгло контракт.

По открытым данным, ООО «Вира» было поставщиком более 170 госконтрактов на общую сумму более 1,1 млрд рублей.

В ЕГРЮЛ уточняется, что данные о гендиректоре «Виры» недостоверны. Компания учреждена для неспециализированной оптовой торговли в июне 2007 года. Владелец 52% доли — Елена Левашова.