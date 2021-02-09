Вашингтон, 10 февраля, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Процесс по импичменту бывшего главы Белого дома Дональда Трампа соответствует конституции США. Такую резолюцию одобрил американский Сенат 9 февраля, сообщается на сайте этого законодательного органа.

За указанное утверждение проголосовали 56 сенаторов, а против — 44. Последние являются представителями Республиканской партии.

Вопрос о конституционности процедуры был вынесен на рассмотрение для того, чтобы решить его самостоятельно, не прибегая к помощи судов или экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что не следит за процессом импичмента Дональда Трампа.