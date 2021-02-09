Вашингтон, 10 февраля, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 февраля обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром военный переворот в Мьянме и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. О телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств двух стран сообщает пресс-служба Госдепартамента.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Госсекретарь подтвердил крепкое партнёрство между США и Индией и обсудил представляющие взаимную озабоченность вопросы, включая ситуацию в Мьянме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре с индийским коллегой Блинкен «выразил озабоченность» произошедшим в Мьянме военным переворотом и «состоянием демократического процесса» в ней.

В числе рассмотренных вопросов также были сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, борьба с пандемией нового коронавируса и необходимые меры реагирования на изменение климата.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Франции потребовал от Мьянмы освободить всех политических деятелей, задержанных в результате военного переворота 1 февраля 2021 года.

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