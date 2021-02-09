Архангельск, 10 февраля, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В Шенкурском районе Архангельской области будет работать морг на колесах — мобильное сооружение местные власти закупили в Удмуртии за 1,8 млн. рублей.

Www.vk.com Мобильный морг

Как сообщили ИА REGNUM в администрации района, в морге есть все необходимое для подготовки тел умерших к похоронам.

«Первые впечатления от мобильного здания морга сложились хорошие, — поделилась впечатлением глава Шенкурска Ирина Питолина. — Вид в виде вагончика сначала настораживает, но попав внутрь — видишь комплексное многофункциональное помещение, хоть и небольших размеров (24 квадратных метра). Предусмотрено место для помывки тел с душевым шлангом и узлы для набора и вывода тёплой и холодной воды, а так же отдельное помещения для хранения — холодильный отсек с возможностью установки температурного режима».

Решение о покупке мобильного морга было вынужденным — состояние местного, по словам местных чиновников «мягко говоря, оставляет желать лучшего».