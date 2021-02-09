Вашингтон, 9 февраля, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден заявил, что не следит за процедурой импичмента в отношении своего предшественника Дональда Трампа, поскольку занят решением более актуальных вопросов на посту главы государства.

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Отвечая на вопросы журналистов в Белого доме, Байден отметил, что его в большей степени заботит принятие нового пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии.

«Я уже говорил, что у меня есть работа, и она заключается в том, чтобы сберечь людей. Дети ложатся спать голодными, многие семьи страдают. Вот моя работа», — сказал он.

При этом Байден отметил, что у сенаторов также есть своя работа, и выразил уверенность, что они будут делать её хорошо.

«Это всё, что я могу сказать на тему импичмента», — заключил президент.

Напомним, 9 февраля Сенат США приступил к процедуре импичмента в отношении уже бывшего президента Дональда Трампа, инициированной в связи с его публичными высказываниями во время беспорядков в Капитолии в начале января.